محافظ الجيزة يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتواجد الميداني من قبل جميع المسئولين التنفيذيين، لتعزيز منظومة الخدمات بما يحقق رضاء المواطنين، والاستجابة الفورية لأية مشكلة طارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ترأسه المحافظ وبحضور إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.

وشدد راشد خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدما في العمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحفاظ على الإنجازات الضخمة والثورة المشروعاتية التي حققتها الدولة المصرية عقب ثورة يونيو المجيدة بمنتهى الإصرار والعزيمة، وعدم التهاون في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للحكومة، بوضع خدمات المواطنين في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وتوفير السلع الاستراتيجية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع في إنشاء المنافذ والعمل علي استمرارها حتى نهاية العام.

تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على المواطنين، والتنسيق الكامل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الجيزة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام كذلك بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية.

وشدد على الالتزام بتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإلغاء الإجازات للقيادات المحلية، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة العيد، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لمواقف السيارات (النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص)، للتأكد من عدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، والتعامل فورًا مع أية شكاوى تتعلق بهذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتواصل مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ومنظومة الشكاوى الحكومية على مدار الساعة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المستجدات وحل المشكلات الطارئة أولا بأول وإرسال تقارير دورية بذلك.

تشكيل لجنان للمرور على المطاعم السياحية للتأكد من التراخيص اللازمة

وكلف المحافظ بتشكيل لجنان للمرور على المطاعم السياحية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد الخدمات على مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات، مع تواجدهم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها.

وجدد التأكيد على الاستمرار فى الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة الإلتزام بالغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات تجاه غير الملتزمين.

وأصدر المحافظ تعليماته بالاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، مشددا على الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازاتز

وطالب الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً مع ضبط النفس عند تطبيق القانون، وكذلك مراجعة تراخيص المنشآت التجارية وعوامل الأمان والتأكد من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية خاصة الموجودة داخل الكتل السكنية.

وخلال الاجتماع، استعرض راشد موقف موسم حصاد القمح، مؤكدا على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المزارعين وتوفير جميع التيسيرات لهم خلال عمليات توريد المحصول.

يذكر أن اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، يتم عقده بصفة شهرية لمتابعة سير العمل والالتزام بما تم التوجيه به لرؤساء أحياء ومدن ومراكز المحافظة، ومناقشة وتقييم ما تم إنجازه في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، ووضع خطط العمل، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة بما يضمن جودة الأداء في العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.