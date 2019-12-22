محافظ الجيزة يعلن أسعار التصالح فى 6 وحدات محلية بمركز العياط والقرى التابعة لها

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق: (مركز ومدينة العياط، والوحدة المحلية القطوري والقري التابعة لها، والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها)، وذلك للشوارع التي يبلغ عرضها أكبر من 12 مترا، أو يبلغ عرضها من 9 إلى 12 مترا، أو يبلغ عرضها من 6 إلى 9 أمتار أو بعرض أقل من 6 أمتار.

وحددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية فى حاله وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح الادارى 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 210 جنيهات، و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة، بينما بلغ 300 جنيه لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى.

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.