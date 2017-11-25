محافظ الجيزة يطمئن على مصابي حادث شمال سيناء بمعهد ناصر ودار الشفا

بدور إبراهيم:قام اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، بزيارة المصابين في الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء أمس الجمعة وأدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين أثناء صلاة الجمعة أمس. واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين بمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء

بدور إبراهيم:

قام اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، بزيارة المصابين في الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء أمس الجمعة وأدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين أثناء صلاة الجمعة أمس.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين بمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء بالعباسية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وأكد في تصريحات أن مصر ستنتصر في حربها ضد الإرهاب والقضاء على قوى الشر والإرهاب والتطرف.







وأضاف أن مصر تقود حربا ضروساً للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مطالباً الجميع بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن ما قامت به الجماعات المتطرفة من الاعتداء على المصلين في بيت من بيوت الله يدل على الخسة والدناءة.



