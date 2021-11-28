لايف

محافظ الجيزة يطالب بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شارع مستشفى الصدر

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع ترعة الزمر ورفع كفاءة متفرعاته
محمود محسن 7:49 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 7:49 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات للباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر مع إجراء متابعة دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها راشد لشارع ترعة الزمر بدءا من نصر الدين وحتي شارع الدكتور لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالطريق وأعمال الرصف التي تم تنفيذها.

وتأتي الجولة التفقدية استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها المحافظ للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات الخاصه برصف وتطوير الطرق والحاله العامه للنظافه ورفع الاشغالات.

اقرأ أيضا  سفير مصر في جنوب إفريقيا: «كيب تاون» سجلت 22 إصابة بـ«أوميكرون» ومنزعجة من تدابير عزلها

كما تققد مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، مشددا علي رفع كافة تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الاعمال المتواجدة أسفل المحور بالتتسيق مع الجهات المعنية.

وشدد راشد علي رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة أداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات.

كما وجه محافظ الجيزة بطلاء الأسوار المطلة علي الطريق والمنشآت الحكومية الواقعة بمسار الشارع لكي يتكامل المظهر الحضاري للطريق.

اقرأ أيضا  الصحة العالمية: متحور كورونا الجديد يحتوي عددا كبيرا من الطفرات "بعضها مثير للقلق"

وتابع أيضا أعمال رفع كفاءة عددا من الشوارع المتفرعة من طريق ترعة الزمر ومجهودات انشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاة، موجها رئيس حي العمرانية بسرعة الانتهاء من الاعمال.

وتابع أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة اسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية، موجها برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركه سير المركبات واستغلال عدداً من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات.

اقرأ أيضا  موجة حارة تضرب البلاد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 33

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كباري المشاة بطريق ترعة الزمر امام خاتم المرسلين، موجها برفع كفاءة النظافة بمحيطها.

يذكر أن رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم يتم رصد المتحور الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن (فيديو)

محمد مجدي 7:50 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح فايزر

صفية حمدي 7:30 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

السيسي يطلع علي برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

هاني جميعي 6:57 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يشهدان توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بقرى الفيوم (صور)

سلوى عثمان 5:51 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا الاثنين.. ارتفاع 3 درجات في الحرارة وشبورة

دعاء محمود 5:23 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

هولندا تعلن إصابة 13 شخصا بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين قادمين من جنوب أفريقيا

أيمن عزام 4:43 م, الأحد, 28 نوفمبر 21