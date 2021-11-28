محافظ الجيزة يطالب بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شارع مستشفى الصدر

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات للباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر مع إجراء متابعة دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها راشد لشارع ترعة الزمر بدءا من نصر الدين وحتي شارع الدكتور لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالطريق وأعمال الرصف التي تم تنفيذها.

وتأتي الجولة التفقدية استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها المحافظ للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات الخاصه برصف وتطوير الطرق والحاله العامه للنظافه ورفع الاشغالات.

كما تققد مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، مشددا علي رفع كافة تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الاعمال المتواجدة أسفل المحور بالتتسيق مع الجهات المعنية.

وشدد راشد علي رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة أداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات.

كما وجه محافظ الجيزة بطلاء الأسوار المطلة علي الطريق والمنشآت الحكومية الواقعة بمسار الشارع لكي يتكامل المظهر الحضاري للطريق.

وتابع أيضا أعمال رفع كفاءة عددا من الشوارع المتفرعة من طريق ترعة الزمر ومجهودات انشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاة، موجها رئيس حي العمرانية بسرعة الانتهاء من الاعمال.

وتابع أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة اسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية، موجها برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركه سير المركبات واستغلال عدداً من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات.

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كباري المشاة بطريق ترعة الزمر امام خاتم المرسلين، موجها برفع كفاءة النظافة بمحيطها.

يذكر أن رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.