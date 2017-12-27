محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات للقيادات المحلية

- القط رئيسا للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية وعبدالشافى لسوق الجملةبدور إبراهيمأصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الجزء الثانى لأكبر حركة تنقلات بين القيادات المحلية شملت سكرتيرى عموم ومديرى إشغالات والمتابعة الميدانية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.وأكد المحافظ أن حركة الت

– القط رئيسا للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية وعبدالشافى لسوق الجملة

بدور إبراهيم



أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الجزء الثانى لأكبر حركة تنقلات بين القيادات المحلية شملت سكرتيرى عموم ومديرى إشغالات والمتابعة الميدانية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن حركة التنقلات جاءت بهدف ضخ دماء جديدة، والدفع بالعناصر الشبابية التى تؤهلها للمناصب القيادية كمساعدين لرؤساء أحياء ومدن وتولى المرأة كمساعد لرؤساء الأحياء للأمومة والطفولة، لافتاً إلى أنه تم إجراء كل الاختبارات للمتقدمين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وشملت الحركة نقل بعض القيادات ممن أمضوا أكثر من 3 سنوات بالأحياء والمدن وتبادل الخبرات والقيادات والكفاءات شملت الحركة 84 قيادة محلية، حيث تم تكليف على حاتم قطب القط رئيسا للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية وطارق عبد الشافى رئيسا للجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد مصطفى راشد نائباً لرئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية.