محافظ الجيزة يشارك المصريين فرحتهم بالوصول لكأس العالم

بدور إبراهيم شارك اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فرحة المصرين بالوصول لكأس العالم وتحقيق حلم الملايين بعد غياب دام 28 عاما، حيث حرص المحافظ على مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام الكونغو بشاشة عرض بميدان مصطفى محمود بالمهندسين ضمن 8 شاشات وضعتها المحافظة بمناطق متفرقة بالأحياء لم

بدور إبراهيم

شارك اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فرحة المصرين بالوصول لكأس العالم وتحقيق حلم الملايين بعد غياب دام 28 عاما، حيث حرص المحافظ على مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة القدم أمام الكونغو بشاشة عرض بميدان مصطفى محمود بالمهندسين ضمن 8 شاشات وضعتها المحافظة بمناطق متفرقة بالأحياء لمشاركة المصريين فرحتهم.

وتفاعل المحافظ مع آهات المصريين وفرحتهم مع كل هدف يتم إحرازه بعد فوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.

وأكد المحافظ أن هذا الجيل من اللاعبين استطاع أن يحقق فرحة 90 مليون مصرى والوصول بجدارة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد تصدر مجموعته.