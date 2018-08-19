محافظ الجيزة يستدعى رئيس شركة المياه لبحث مشكلة الانقطاعات

بدور إبراهيم: عقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، العديد من اللقاءات بديوان عام المحافظة مع ممثلى لأهالى منشأة البكارى وكفر طهرمس، بعد تعدد شكاوى المواطنين من انقطاع المياه بالعديد من المناطق، منها الثلاث طوابق بشارع الملك فيصل…

بدور إبراهيم:

عقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، العديد من اللقاءات بديوان عام المحافظة مع ممثلى لأهالى منشأة البكارى وكفر طهرمس، بعد تعدد شكاوى المواطنين من انقطاع المياه بالعديد من المناطق، منها الثلاث طوابق بشارع الملك فيصل للوقوف على كافة التفصيلات وأسباب إنقطاعات المياه.

واستدعى المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس منصور بدوى، وشدد على مسئولى الشركة بالعمل على الحد من أسباب الانقطاعات وتوصيل المياه لكافة المناطق.

وأكد المحافظ أنه خلال الشهور المقبلة سيتم نهو العديد من المشروعات منها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، مشدداً بتكثيف سيارات مياه الشرب للمناطق لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير مياه الشرب لمنطقة غرب الدائرى “مساكن كفر طهرمس”، عن طريق مصدر أخر قطر 400 مم كحل مؤقت لمشكلة انقطاع المياه.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن انقطاعات المياه ترجع للتوسع العمرانى المتزايد بالمنطقة بالإضافة إلى تعدى أصحاب العقارات على شبكة المياه ومد وصلات غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية، مما ينتج عنه ضعف منسوب المياه المخصصة للمنطقة السكنية وفقاً للمخططات العمرانية الرسمية وعدم كفايتها لحاجة المواطنين.