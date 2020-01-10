محافظ الجيزة يحيل مسئولي منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية وشمال الجيزة للتحقيق

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إحالة مسئولي الرد على الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بأحياء الطالبية والعمرانية وشمال الجيزة، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، للتحقيق.

ووفقا للصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد جاء ذلك للتقاعس في بحث الشكاوى الواردة لهم من خلال المنظومة وعدم الرد عليها خلال المدد القانونية المحددة.

ومنح محافظ الجيزة مهلة ٧٢ ساعة للانتهاء من فحص جميع الشكاوى المعلقة والرد على المنظومة بالإجراء المتخذ.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الجيدة لمنظومة الشكاوى لبحث كافة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتعاون مع مدير منظومة الشكاوي بالمحافظة للوصول للنسبة المستهدفة.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.