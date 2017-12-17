محافظ الجيزة يتفقد 4 مشروعات بمنشأة القناطر

بدور إبراهيم افتتح اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسى، بقرية منشأة رضوان بمركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 6 ملايين جنيه. وقال المحافظ، خلال الافتتاح، إن إنشاء المدرسة يأتى ضمن الخطة التى تنفذها المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليم

بدور إبراهيم

افتتح اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسى، بقرية منشأة رضوان بمركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وقال المحافظ، خلال الافتتاح، إن إنشاء المدرسة يأتى ضمن الخطة التى تنفذها المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لخدمة كافة القرى وإقامة مدارس بها، لافتاً إلى أن المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ بداية من الفصل الدراسى الثانى، وتضم 30 فصلًا تشمل 14 إعدادى، و12 إبتدائى، و4 KG، وتم الانتهاء من كافة التجهيزات والأثاثات بالمدرسة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ، يرافقه نائبه اللواء أسامة شمعة، وعلاء ناجى، وأحمد فاروق عضوى مجلس النواب بمركز ومدينة منشأة القناطر، تفقد خلالها العديد من المشروعات الخدمية.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق الحسانين ذات الكوم بطول 4 كم، بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، ضمن خطة مديرية الطرق بإزدواج الطريق للحد من الحوادث وتسهيل حركة المرور وربط القرى بعضها ببعض.

وقال المحافظ إنه سيتم الانتهاء من رصف وازدواج 2 كم من الطريق قبل نهاية مايو المقبل.

كما تفقد المحافظ محطة مياه منشأة القناطر بطاقة 80 ألف م3 فى اليوم، لافتاً إلى أنه يقوم من آن لآخر بتفقد الأعمال الجارية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، لإزالة أى معوقات وسرعة الانتهاء منها لخدمة أبناء الجيزة.

واستمع المحافظ من مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن البرنامج الزمنى للمحطة، ووجه بسرعة الانتهاء من إصدار التصاريح لأعمال المرافق.

وقال المحافظ إنه تم إنهاء مشكلة مأخذ المحطة، والانتهاء من 90% من الأعمال المدنية وبدء توريد معدات الكهروميكانيكية، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة فى إبريل 2018 لحل مشكلة المياه، بكافة القرى التابعة لمركز ومدينة منشاه القناطر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه.