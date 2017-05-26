محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق سوق المنيرة بإمبابة

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أنه تمت السيطرة علي الحريق الذى شب صباح اليوم الجمعة، بسوق المنيرة الشرقية بمنطقة إمبابة، حيث تم الدفع بـ 37 سيارة مطافئ للسيطرة علي الحريق، كما تم قطع المرافق من غاز وكهرباء.

وأضاف أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وإنما حدثت بعض الإصابة بكدمات وجروح قطعية وحالات إختناق.

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة عاجلة تبدأ الان حصر كافة الإشغالات والمحلات وأنشطتها لإتخاذ الإجراءات القانونية والادارية قبلها، منعاً لتكرار تلك الحوادث وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ خلال تفقده موقع الحريق، يرافقه اللواء علاء الهراس نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، ومنير أنور رئيس حي شمال الجيزة، أن شارع محمد حجازى وشارع علي عبد العال الذي وقع بها الحريق به العديد من الباعة الجائلين والمخازن والمحلات لتجارية مما أدي إلي كثرة التلفيات وصعوبة دخول سيارات المطافئ.

وأشار الفحص المبدئي أشار إلي تضرر 4 وحدات سكنية و45 باكية و5 محلات تجارية.

وأكد مجدي حسين مدير مديرية التضامن، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وحي شمال الجيزة لحصر الخسائر والتلفيات التي أصابت المحلات التجارية والمخازن بالسوق.