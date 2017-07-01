محافظ الجيزة يتفقد مواقف سيارات الأجرة

تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم السبت، عدداً من مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعى لمراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود، منها مواقف العامل الأول بإمبابة، وميدان الجيزة والمنيب.

وأكد الدالى أن أى سائق لن يلتزم بالتعريفة المحددة سيتم تحرير محضر له وحجز السيارة عن طريق مباحث المرور وتوقيع الغرامة القانونية عليه، مشيراً إلى أنه تم تعليق لافتات بكل موقف بالتعريفة بعد زيادتها وبداية ونهاية كل خط، كما تم إلزام السائقين بوضع استيكرز على واجهة وخلفية السيارة بالتعريفه والخط.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم دفع أكثر من التعريفة المحددة، والإبلاغ عن أى سائق يطالبهم بأكثر من ذلك.

وقال إن المحافظة رفعت التعريفة وفقاً لمسافة كل خط حيث لم تزد النسبة عن 20% بواقع من 25 قرشًا إلى 75 قرشًا للخطوط الداخلية، ومن 2 جنيه إلى 5 جنيهات لخطوط الأقاليم.