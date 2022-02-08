محافظ الجيزة يتفقد مواقع توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة.

وتفقد المحافظ أماكن التوسعات والمطالع والمنازل المقررة للطريق الدائري نطاق منطقة المريوطية، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ للمشروع ومتابعة أماكن المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية بذلك القطاع، وللحفاظ على المكتسبات الجمالية لممشى المريوطية.

واطلع المحافظ من جانب الشركة المنفذة على مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال، موجهاً رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال بشكل دوري وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل والانتهاء منه خلال الفترة المحددة لما للمشروع من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة حي الطالبية بمراجعة الأكشاك المتواجدة على الممشى، والتأكد من التزامها بحالة النظافة وعدم إشغال الطريق، وتوجيه إنذار للمخالفين بالغلق الفوري في حال المخالفة.

كما وجه راشد برفع كفاءة النظافة وتحرير محاضر بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة ومحل تلقي بالمخالفات على جانبي كورنيش المريوطية أو بالطريق العام، للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق.

وتفقد غرف الكاميرات الخاصة بمراقبة ممشى المريوطية، للتأكد من العمل بكفاءة، موجهاً الموظفين المختصين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لسرعة التعامل معها.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.