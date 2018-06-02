محافظ الجيزة يتفقد مقر تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة

بدور إبراهيمتفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مقر تقدير الدرجات قطاع القاهرة ( أ ) بمدرسة السعيدية الثانوية.واطمئن المحافظ على توافر كافة التجهيزات بكافة الحجرات المخصصة لأعمال المراجعة للمواد وتقدير الدرجات، وتوافر كافة وسائل الراحة للمدرسين.وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء

بدور إبراهيم

تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مقر تقدير الدرجات قطاع القاهرة ( أ ) بمدرسة السعيدية الثانوية.

واطمئن المحافظ على توافر كافة التجهيزات بكافة الحجرات المخصصة لأعمال المراجعة للمواد وتقدير الدرجات، وتوافر كافة وسائل الراحة للمدرسين.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة التى تبدء غداً الأحد.

ووجه بضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة، واطمئن على وجود سيارة إطفاء، مطالباً بتدعيم الحجرات بالمزيد من المراوح.

رافق المهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، وإلهام أحمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.