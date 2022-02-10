محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتي استكمالا للمخطط والرؤية التي وضعتها المحافظة، التي تهدف إلي رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وخلق شرايين جديدة، والجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس، والجاري تطويره بدءا من مسجد الرحمن الرحيم وحتي موقف الأتوبيس بطول 2 كم، لتسيير حركة المواطنين، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة به، وجار استكمال الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم جانبي الطريق وجسر ترعة أبو النمرس بأرصفة خرسانية، لضمان أمن وسلامة المارة على الطريق وقائدي المركبات، وذلك لما يشهده من كثافات مرورية لكونه يعد مدخل رئيسي لمدينة أبو النمرس.

كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وتحدث مع المواطنين المتواجدين داخل المركز للتعرف على أي معوقات تواجهم.

وعاين إنتظام عمل لجان التصالح بمركز أبو النمرس، مشددا على سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء الإجراءات.

إزالة التعديات بطريق 11 بمدينة الحوامدية

وشهدت جولة راشد تفقد أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق 11 بمدينة الحوامدية، الجاري تطويره، وذلك لربطه مع طريق الجمهورية كأحد الحلول المرورية الهامه بالمدينة، موجهاً الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات القياسية والفنية مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لخدمة المواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة مبنى مدينة الحوامدية الجاري إنشاءه وتدعيمه بمركز تكنولوجي للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية، وتدعيمه بالأثاث والأجهزة اللازمة للبدء في تقديم الخدمات وإستقبال المواطنين.

وإختتم راشد جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، بدءاً من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص، وذلك بطول 1.1 كم وعرض 22م في الإتجاهين، وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق وإجراء التنسيق العام، بالإضافة إلى تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة مشاه.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومجدي محب رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.