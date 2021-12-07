نقل وملاحة

محافظ الجيزة يتفقد مسار طريق كفر غطاطي للبدء في أعمال رفع كفاءته وتطويره

لاستغلاله كمحور مروري بديل خلال تنفيذ محطة مترو المتحف المصري الكبير
محمود محسن 4:52 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 4:52 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسار طريق كفر غطاطي الواقع أسفل الطريق الدائري للبدء في أعمال رفع كفاءته وتطويره وربطه بطريق المنصورية، لاستغلاله كمحور مروري بديل للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي ونزلة الطريق الدائري والمتجه لشارعى فيصل والهرم، وذلك استعدادا لغلق الطريق أمام المتحف المصري الكبير لبدء تنفيذ محطة مترو الأنفاق، بذلك القطاع ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته مع مسئولي الهيئة القومية لمترو الأنفاق علي ضرورة القيام بتطوير ورفع كافة الطريق بشكل شامل قبل الشروع في غلق الطريق أمام المتحف الكبير.

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وأشار إلي تدعيم وتدبيش الأرصفة الموجودة علي جانبي الطريق لمراعاة عوامل الاستدامة، ولكي تتحمل حجم الحركة المرورية خلال فترة الغلق، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية الموجودة بالمنطقة.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مسئولي الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أية عقبات قد تواجههم، لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في خلال فترة وجيزة، لما لذلك من أهمية بالغة كأحد المحاور المرورية البديلة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عند تنفيذ أعمال الغلق.

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كما وجه راشد بضرورة التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لدراسة أماكن التغطية التي يمكن إستغلالها، لتوسعة نهر الطريق، مما يسهم في تيسير الحركة المرورية للمنطقة وخدمة المواطنين.

وشدد على حي الهرم بضرورة مراجعة خطوط التنظيم ورفع كافة أوجه التعديات الموجودة بالطريق، لتوسعته واستغلاله بشكل أمثل موجها بسرعة رفع كفاءة الإنارة وتهذيب الأشجار الموجودة بطول الطريق.

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رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء شريف ليل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس حي الهرم، ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالجيزة.

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بقلم محمود محسن

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