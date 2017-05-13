محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، عدداً من لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، حيث زار مدارس الأورمان الإعدادية بنين بالعجوزة وجزيرة الدهب الإعدادية بنات بجنوب الجيزة والشهيد محمد محمود عبد العزيز بالطالبية للإطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات.

وأكد المحافظ فى تصريحات له خلال الزيارة أن الطلاب أدوا الامتحان فى اليوم الأول فى مادة اللغة العربية، ولم ترد أى شكاوى من صعوبة الأسئلة حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى.

وأضاف أنه تم التوجيه لمديرى الإدارات التعليمية بتوفير عصائر ومياه معدنية مثلجة للطلاب وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة كما تم تكليف رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتكثيف الدوريات الراكبة والثابتة، ورافق المحافظ نائبه اللواء علاء الهراس ومحمد عبد الهادى القطب مدير مديرية التربية والتعليم ورؤساء أحياء العجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يبلغ 138 ألفا و627 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 571 لجنة، إضافة إلى 112 طالبا من ذوى الاحتياجات الخاصة.