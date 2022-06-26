محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي جنوب الجيزة والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان وتذليل كل العقبات وتهيئة الجو الملائم، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات المنظمة التى من بينها عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية.

وشملت جولة راشد تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي العجوزة الإعدادية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، والجيزة الإعدادية للبنين بجنوب الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، بعدما تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب توفير زجاجات مياة الشرب للطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

وتفقد أيضا غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من انتظام سير العمل بها، ورصد اى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها.

أحمد راشد: غرفة عمليات رئيسية تتابع سير العملية الامتحانية على مدار اليوم

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم، وتقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الإمتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها علي الفور والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

وناشد راشد أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين، حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان والتواجد الميداني على مدار اليوم لإزالة أي مصادر للضوضاء.

ومن جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية يؤدى بها 78 ألفا و777 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ما بين 14 و18 طالبا، إلي جانب توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعه اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعه التعامل مع اي معوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء العجوزة وجنوب ورئيس هيئة النظافة والتجميل.