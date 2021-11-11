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محافظ الجيزة يتفقد شركة الجود لـ«صناعة التمور» بالواحات البحرية (صور)

تابع مراحل العمل المختلفة
محمود محسن 11:39 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 11:39 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة الجود للصناعات الغذائية، وهي شركة مساهمة مصرية سعودية تونسية تعمل في مجال التمور، وذلك في إطار حرص المحافظة علي دعم قطاع التمور بالواحات البحرية، ومتابعة نظم وآليات التشغيل للشركات العاملة في ذلك القطاع لتوفير وتهيئة المناخ الملائم للنجاح وزيادة الاستثمارات في مجال التمور.

محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أثناء تفقده الشركة

وحرص المحافظ علي تفقد مراحل العمل المختلفة والتي تشمل الغسيل والتجهيز والتعبئة والتغليف.

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وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بوجود تلك المصانع العملاقة علي أرض محافظة الجيزة والتي تنتج أجود التمور الموجودة والذي يساهم في زيادة وتنمية الاستثمار وفرص العمل.

وأكد راشد بأن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم جميع أوجه الدعم للشركات والمصانع الجادة التي تحرص علي توفير فرص عمل بما يعود بالنفع علي المواطنين.

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وجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد افتتح اليوم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور والمقام خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد علي سفير دولة اليمن ومحمد تميمي المستشار الاقتصادي لسفارة السعودية ونائب سفير دولة إندونسيا، إذ يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وأكد المحافظ أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر (أكبر منتج للتمور على مستوى العالم)، مشيراً إلى أن مهرجان التمور بالواحات البحرية يقام فعالياته بمشاركه أكثر من 80 عارضا من مصر وعدد من الدول العربية المنتجة للتمور.

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بقلم محمود محسن

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