محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير مجموعة من متفرعات شارع الأهرام

أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف وتطوير مجموعة من متفرعات شارع الأهرام، وعاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية، ونسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام، ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل، وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير محاور مرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.

ووجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتشديد علي الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، موجها بعدم السماح بوجود أي تعديات علي الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي العمرانية علي نسب استكمال اعمال التطوير بشوارع الجابري وعمر ابن أبي ربيعة، ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع، التي تعد متفرعات من شارع الأهرام، والبدء بفرد ودمك ودك طبقة الدقشوم بشارع عبد الرحمن حسني، المتفرع من ناصر الثورة، وبشارع القاهر المتفرع من شارع الجابري، واستكمال فرد ودك ودمك طبقة الدقشوم واستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم.

كما تابع راشد ميدانياً أعمال رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة، وفرد طبقة من الدقشوم، وطبقة رملية بنفق أبو زارع بحي العمرانية، لتسهيل مرور المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل أي معوقات ومشكلات لطفوحات الصرف الصحي بمحيط نفق أبو زارع مع التشديد، علي ضرورة الحفاظ علي النفق بحالة جيدة.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر)، وأعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري نطاق أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة.