محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع بحي شمال

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بحي شمال الجيزة في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

شملت جولة راشد تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل، وذلك للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية، التي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات للمنشآت والمحال علي الطريق العام بشارع الطيار فكري، مشدداً علي رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع، ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف، وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به، لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

واطلع علي نسب تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر، مشيرا إلى أن كافة اعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات افضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركه التنقل.

ووجه بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطي ورفع، السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية، لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة علي الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية، وتغطية بالوعات صرف الامطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها.

واستمع راشد لاراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع، مؤكداً علي الاستجابة لاي معوقات تواجهم وحلها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل، وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.