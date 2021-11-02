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محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2

المحافظ يعاين التحويلات المرورية البديلة لغلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان والمؤدية للطريق الدائري
محمود محسن 6:13 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 6:13 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقّدية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وكذا متابعة أعمال تطوير عدد من الشوارع الجارية والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال. وشملت الجولة تفقّد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بطول 2.2 كم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022 والذي سيسهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى وتدعيمها بأعمدة إنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاة.

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ووجّه راشد رئيس بولاق الدكرور بإزالة كل التعديات الموجودة بالشارع ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصى استفادة مرورية منه، إلى جانب تأكيد الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة.

وخلال الجولة، طالب محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصه بتجمع العشرين، والذي سيسهم في استيعاب عدد من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان، موجهًا رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها واستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

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وحرص على تفقُّد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان، لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم، في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر “محـور الزمـر سـابقًا”،

حيث سيتم البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور المشار إليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدًا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

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رافق المحافظَ، خلال الجولة، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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بقلم محمود محسن

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