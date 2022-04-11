في إطار المتابعات الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعمال تغطية ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل، والتى بلغت نسبة الاعمال بها ٤٥% تقريباً، حيث تم صب اللبشة الخرسانية بطول ٣٦٢م، وجاري استكمال التغطية والتطوير بمسار الطريق.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ واي معوقات تواجه الاعمال للتوجيه بحلها، مؤكداً ان المشروع سيكون اضافه حضارية للمنطقة.

كما تفقد الاماكن المؤقتة لاستيعاب سيارات الاجرة بمحيط الاعمال وبشارع اللبينى، موجها بتجهيزها بالخدمات اللازمة ومنع اى انتظار عشوائى بالشوارع او اعلى الارصفة والالتزام بالإنتظار صف واحد موازى للرصيف، ومنع وضع أية حواجز او تعديات لمعارض السيارات ورصد اية حالات إشغال للطريق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فوراً، وسرعة الانتهاء من تركيب كشافات الانارة بالأعمدة، وتحسين حالة الاضاءة بمختلف القطاعات وتغطية الكابلات ٣١١٣٣، وتحسين المظهر الخاص بأكشاك وغرف الكهرباء.

وشدد محافظ الجيزة على تنفيذ اعمال التسوير الخاصة بمساحات الأراضى الفضاء ومنع إلقاء المخلفات بها بالتنسيق مع الملاك ورصف الشوارع الجانبية، وتأهيل وتشجير الجزر الوسطى، وتوفير العدد الكافى من صناديق القمامة وبالوعات صرف مياه الأمطار، ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير ورفعها اول بأول.

كما تفقد راشد أعمال تطوير شارع المجزر الآلى، ومتابعة العمل بمعرض بيع السلع بأسعار مخفضة، حيث تابع سير العمل بالمعرض، والتأكد من إلتزام العارضين بنسب التخفيض.

أحمد راشد يتفقد الممشى السياحي للقطاعات المطورة بطريق المريوطية

وشملت جولته أيضا تفقد الممشى السياحى للقطاعات المطورة بطريق المريوطية، حيث وجه المحافظ بتشديد اعمال الرقابة من خلال منظومة كاميرات المراقبة لمنع اى مخالفات او أعمال اتلاف ورفع السيارات القديمة والمتهالكة، وتوفير مسافات بين الوحدات التجارية لمراعاة المظهر الحضاري، مشددا على ضرورة الانتهاء من اعمال المرافق والتجهيزات الخاصة بالمطلع الجديد لمحور المريوطية.

كما استمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين ووجه بسرعة بحثها.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة، وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، واشرف تامر رئيس حي الطالبية، ومسئولي مديريات الزراعة والرى، ومسئولي حى الهرم والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.