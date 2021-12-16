محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ليظهر بالشكل الحضاري، بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها شوارع النيل السياحي ومراد والتحرير وهي المحاور المؤدية للميدان.

وتنفذ محافظة الجيزة أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء والبلدورات وأرصفة المشاة، لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقه والهامة بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة بسرعه إنجاز أعمال التطوير، ومتابعة التزام الشركة المنفذة بالمعايير المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت مؤخرا بتدعيم محور محمد أنور السادات بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق، لتسهيل حركة عبور المشاة، ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، ويضاف إلى ما سبق رصف عدد من القطاعات المعيبة بطبقة الرصف، التي ساهمت في تحقيق السيولة المرورية.

يشار إلى أن محور السادات يُعد أحد اهم المحاور المرورية التي أنشأتها محافظة الجيزة خلال العام الجاري، والذي يعد موازيا لشارع الأهرام، حيث يبدأ من تقاطعه مع طريق المنصورية ويمتد حتى شارع ترسا، مرورا بكوبري ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.

وتمكن محور أنور السادات من استيعاب حركه المركبات المرورية، حيث أصبح بديلا عن شارع الأهرام، بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلي للعديد من قطاعات شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.

وتتابع محافظة الجيزة علي مدار اليوم الحالة العامة لمحور محمد أنور السادات، وانتظام الحركة المرورية به، مع الدفع بفرق النظافة والتجريد اليومية لضمان ظهوره بالشكل اللائق.