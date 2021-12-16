لايف

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي

ليظهر بالشكل الحضاري
محمود محسن 12:25 ص, الجمعة, 17 ديسمبر 21 12:25 ص, الجمعة, 17 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ليظهر بالشكل الحضاري، بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها شوارع النيل السياحي ومراد والتحرير وهي المحاور المؤدية للميدان.

وتنفذ محافظة الجيزة أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء والبلدورات وأرصفة المشاة، لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقه والهامة بالمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة بسرعه إنجاز أعمال التطوير، ومتابعة التزام الشركة المنفذة بالمعايير المحددة.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت مؤخرا بتدعيم محور محمد أنور السادات بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق، لتسهيل حركة عبور المشاة، ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، ويضاف إلى ما سبق رصف عدد من القطاعات المعيبة بطبقة الرصف، التي ساهمت في تحقيق السيولة المرورية.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة تزيل قاعة مخالفة لكافيه شهير بشارع البحر الأعظم

يشار إلى أن محور السادات يُعد أحد اهم المحاور المرورية التي أنشأتها محافظة الجيزة خلال العام الجاري، والذي يعد موازيا لشارع الأهرام، حيث يبدأ من تقاطعه مع طريق المنصورية ويمتد حتى شارع ترسا، مرورا بكوبري ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.

وتمكن محور أنور السادات من استيعاب حركه المركبات المرورية، حيث أصبح بديلا عن شارع الأهرام، بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلي للعديد من قطاعات شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 12-12-2021 فى مصر

وتتابع محافظة الجيزة علي مدار اليوم الحالة العامة لمحور محمد أنور السادات، وانتظام الحركة المرورية به، مع الدفع بفرق النظافة والتجريد اليومية لضمان ظهوره بالشكل اللائق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 31 حالة

المال - خاص 12:06 ص, الجمعة, 17 ديسمبر 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار على القاهرة وانخفاض درجات الحرارة

دعاء محمود 6:40 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

تعرف على درجات الحرارة غدا ..أمطار متفرقة على أغلب المدن الشمالية تمتد حتي القاهرة

عصام عميرة 3:51 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

محاولة انتحار لأحد ركاب مترو الأنفاق فى محطة الدقى

مدحت إسماعيل 3:46 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لشهداء الوطن ومصابي الحوادث الإرهابية

مدحت إسماعيل 3:45 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

الحكومة تُعدل قانون ذوي الإعاقة بالسماح لأقاربهم من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم

صفية حمدي 2:18 م, الخميس, 16 ديسمبر 21