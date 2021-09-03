محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بكباري المشاة والسيارات على ترعة المريوطية

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم الجمعة لشوارع المريوطية وزغلول ومحور محمد أنور السادات لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المحاور المرورية الهامة.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بسرعة رفع كافة المخلفات والرتش الناتجة عن أعمال توسعة طريق البر الشرقي للمريوطية أمام منطقة استديو مصر.

كما شدد خلال تفقده كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاؤها على ترعة المريوطية على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالأرصفة والبلدورات وإجراء التخطيط المروري لفتح الكباري أمام الحركة المرورية دون معوقات.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف بعض القطاعات التي تم ضمها للطريق بالمريوطية وشارع ترسا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع إجراء التنسيق العام للموقع من إنشاء أرصفة المشاة ووضع أعمدة الإنارة.

ووجه المحافظ بتوفير أماكن لانتظار السيارات أسفل كوبري المريوطية الجديد نطاق شارع ترسا وتحقيق أقصي استفادة من الساحات المتواجدة.

وشملت جولة راشد تفقد الطريق الدائري لمعاينة التحويلات المرورية ومسارات السير التي تم تحديدها للمركبات أثناء تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم حيث تم إجراء غلق كلي للموقع المشار اليه لمدة 21 يوما بدءا من اليوم فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق.

كما تفقد مراحل العمل ببعض القطاعات بالطريق الدائري نطاق أحياء جنوب والطالبية والعمرانية والهرم مشيداً بما يتم تنفيذه من أعمال سوف تساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي جنوب بإزالة أحد الأكشاك المخالفة بشارع ربيع الجيزى المتعدية علي الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.