محافظ الجيزة يتابع تجهيز دورانات محور الفريق كمال عامر

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمسار شارع ترعة الزمر، بحي العمرانية، لتسهيل حركة سير المواطنين والقضاء على السلوكيات الخاطئة من بعض قائدي المركبات في السير المخالف.

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال التطوير والتنسيق العام بعدداً من المحاور، وتوفير ساحات انتظار ومواقف سرفيس ومناطق خدمية بعيدا عن نهر الطريق لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة مراعاة المواصفات الهندسية في أماكن إنشاء الدورانات، بحيث لا تؤثر على الحركة المرورية، إلى جانب التسهيل على المواطنين، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المرور.

وتفقد ساحات الانتظار ومواقف السرفيس ومواقع البارتشن الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية، لمتابعة نسب تنفيذ الاعمال، حيث جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية للطبقة الارضية وإجراء التنسيق العام للمواقع.

وأكد راشد على مديرية الاسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة تنفيذ الأعمال المحددة لتحقيق الإستفادة للمواطنين.

وكلف بالانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية المتواجدة بذلك القطاع، موجها باستكمال أعمال الرصف واستغلال عدداً من الساحات الفارغة بعد تمهيدها كساحات انتظار للسيارات، الى جانب الاهتمام بإجراء التنسيق العام للمواقع ومراعاة أرصفه المشاة.

وطالب برفع كفاءة النظافة بمحيط المحور ورفع مستوى الإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية برفع كافة الإشغالات وعدم السماح بوجود تعديات للمحال والمنشات التجارية والمعارض بنهر الطريق، للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الجارية بالطريق، مع شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع المتفرعه من شارع ترعة الزمر وتحقيق الانضباط.

وكلف رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف ورديات العمل بذلك القطاع مع مراعاة رفع المخلفات، ومتابعة حاله النظافة أولا بأول والقيام بأعمال التجريد الدورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وسمير عويضة رئيس حي العمرانية.