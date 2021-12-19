محافظ الجيزة يتابع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

في أول أيام انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات إطلاق الحملة من داخل مركز الرعاية الصحية بمدينة العمال بحي شمال الجيزة.

وأكد راشد أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الحملة القومية للتطعيم تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل

وأكد جاهزية الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية، لافتاً إلى أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفله في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الحملة بدأت من اليوم وممتدة حتى 22 الشهر الجاري.

كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تم تخصيص 3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، سواء في الشوارع الرئيسية أو الجانبية أو الحضانات أو الميادين بالأحياء أو المراكز أو المدن، مؤكدا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.

وخلال جولته داخل مركز الرعاية الصحية كلف راشد الأطقم الطبية بالتسهيل على المواطنين وإنجاز الأعداد المستهدفة.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم، ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة لتطعيمهم او من خلال الفرق المتحركه والتي سوف تتنقل بالشوارع والميادين.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن التطعيم سيجرى من منزل إلى منزل، وبالميادين والوحدات والمراكز الصحية، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا، كما سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

وأوضح أن التطعيم آمن، وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، بإستخدام “الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ” نمط 2، مؤكداً علي وضع خطة لتغطية كافه قطاعات المحافظة، إلى جانب توفير جميع المعدات “فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة).

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.