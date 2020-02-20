محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق بمنشأة القناطر بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد المحافظ على أهمية الطريق بعد الانتهاء من رصفه وازدواجه كمحور مرورى حيوى يربط بين قرى برقاش والحسانين ونكلا ويساهم فى سهولة تنقل أهالى هذه القرى.

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وازدواج طريق الحسانين ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر ؛ لمتابعة أعمال تحويل المرافق ونسب الانتهاء منها لاستكمال رصف الطريق.

وأكد المحافظ على أهمية الطريق بعد الانتهاء من رصفه وازدواجه كمحور مرورى حيوى يربط بين قرى برقاش والحسانين ونكلا ويساهم فى سهولة تنقل أهالى هذه القرى.

ولفت راشد إلى ان الطريق يبلغ طولة 2 كيلو متر وتصل التكلفة الاجمالية لرصفه إلى 15 مليون جنية ويعد مطلب جماهيرى للمواطنين نظراً لضيق الطريق ووقوع العديد من الحوادث عليه.

وأشار إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من الأحياء، فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الطرق التى تم رصفها والمتابعة الدائمة لها وعدم اقتراف الأخطاء التى من شأنها الأضرار بطبقات الاسفلت مثل رش المياه ورفع القمامة والمخلفات بالمعدات الثقيلة التى تؤدى إلى تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال التى تم إنفاقها على رصف هذه الطرق مما يعد إهدارا للمال العام وهو ما لن يسمح به.

ووجه راشد خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأعمال البناء المخالفة والتصدى لها بكل قوة وحزم بالإضافة إلى رفع الرتش والتعديات من على جانبى الترع ورفع كفاءة وتجميل مداخل قرى منشاة القناطر.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة.