نقل وملاحة

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف توسعات طريق المريوطية بالبر الشرقي

عدم السماح بوجود أي تعديات بمسار الطريق
محمود محسن 10:53 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 10:53 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال توسعة البر الشرقي لطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات، وأطمئن علي الالتزام بتطبيق خط التنظيم علي كافة المنشآت الواقعة بمسار الطريق، مشيراً إلى أنه جار رصف عدد من القطاعات التي تم ضمها بمسار الطريق لتحقيق توسعه تساهم في تحقيق سيولة مرورية، ويأتي ذلك استكمالا لما شهده طريق المريوطية من أعمال تطوير.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بعدم السماح بوجود أي تعديات بمسار الطريق ومتابعة دورية لأعمال التوسعة لما لها من أهمية مرورية مع التشديد علي منع الانتظار الخاطئ للمركبات.

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كما كلف راشد مدير مديرية الطرق بالمتابعه مع الشركة المنفذة لأعمال الرصف للقطاعات الجاري ضمها للطريق وضرورة سرعه الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد أعمال رصف الطريق البطيء الموازي للبر الغربي لطريق المريوطية نطاق حي الهرم، موجها مديرية الطرق بالتأكيد علي الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات في تنفيذ أرصفه المشاه قبل استلام الاعمال.

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وطالب محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة وحي الهرم برفع أي نواتج للأعمال مع اقامه سور بجوار أحد المنشآت لعدم القاء المخلفات بمحيطه.

كما وجه بسرعه تغيير مسار احد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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بقلم محمود محسن

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