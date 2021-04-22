محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع خاتم المرسلين والبحر الأعظم والنيل السياحي

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة والشركات المنفذة لأعمال التطوير الجارية بشوارع خاتم المرسلين والبحر الأعظم والنيل السياحى، لمتابعة أعمال التسوية والتمهيد ورفع المخلفات والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بكل منها.

بدأت جولة محافظ الجيزة بشارع خاتم المرسلين والذى تابع خلالها أعمال رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير، كما وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق بالتزامن مع أعمال تمهيد وتسوية الطريق لتمكين الشركات المنفذة لأعمال التطوير من بدء أعمال الرصف، مشددا على ضرورة تحسين حالة الإنارة بنطاق أعمال التطوير وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتوفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات لتسهيل حركة المارة والمركبات، على أن يتم التنسيق مع الأهالى من الملاك للإلتزام بخط التنظيم دون تعدى.

راشد يطالب بتطوير نظم الإضاءة

حرص المحافظ كذلك على متابعة أعمال التطوير الجارية بنفق عباس، وطالب الشركة المنفذة بتطوير نظم الإضاءة وصرف مياه الأمطار داخل النفق، بالإضافة لتشغيل الإنارة القديمة بشارع البحر الأعظم لحين الإنتهاء من تركيب الأعمدة الجديدة، وتطوير الحدائق المتواجدة أمام العقارات وتوفير العدد الكافى من العمالة للإنتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد لها.

وخلال مروره بشارع النيل إستمع راشد لمطالب إحدى السيدات من أهالى المنطقة بشأن تنظيم إنتظار السيارات وبعض الملاحظات على أعمال التطوير الجارية بمحيط منطقة سكنها، حيث وجه رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة وإتخاذ ما يلزم إستجابةً لمطالبها.

وأكد على أن التطوير الجارى هو حق أصيل للمواطنين تسعى أجهزة الدولة لتنفيذه على أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والشركات المنفذة للأعمال بضرورة توفير العدد الكافى من أماكن إنتظار السيارات وتركيب أعمدة الإنارة المناسبة بها مع مراعاة عرض الشارع والممشى الخاص بالكورنيش، والتنسيق مع المنشأت والمصالح العامة لتطوير الأسوار المقامة بمحيطها ووضع الإرشادات اللازمة للمواطنين من أهالى المنطقة للإلتزام بالأماكن المخصصة لإنتظار السيارات دون تعدى على الطريق أو الأرصفة ومنع وضع أية حواجز على جانبى الطريق للحفاظ على أعمال التطوير، وبحث أوضاع الفنادق والمطاعم النيلية غير العاملة والتنبيه على العاملين بها بتحسين المظهر الجمالى بمحيطها والمداخل الخاصة بها لتتناسق مع أعمال التطوير، وتكليف الشركة المنفذة للأعمال بتوفير مظهر حضارى لائق لأكشاك الكهرباء.

رافق محافظ الجيزة في الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.