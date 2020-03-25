محافظ الجيزة يتابع أداء شركات الجمع السكنى ببولاق والعجوزة

فى متابعة ميدانية لأداء شركات الجمع السكنى استوقف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من مواطنى أحياء بولاق الدكرور والعجوزة للتعرف منهم عن أرائهم فى شركات الجمع السكنى، وهل ينتظمون بالمرور المنزلى لجمع القمامة من المنزل للوقوف علي أداء شركات الجمع السكني.

واستكمل محافظ الجيزة جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة اداء الشركات ميدانياً ومسار عملهم، موجها بتوقيع غرامات مغلظة على عدداً من الشركات لعدم التزامها ببنود التعاقد بالجمع المنزلى مع التحفظ علي معدات اللودر للعديد من شركات الجمع لقيامهم بأستخدامها في اعمال النظافة بالشوارع الحديثة مما يؤثر علي حالة الارصفة.

شملت جوله راشد تفقد شوارع العشرين والملكة وعبد العال 1 وعبد العال 2 والشوربجي وصفط اللبن وترعة الزمر وترعة المجنونة والطريق الأبيض ويمين طريق محور 26 يوليو والطريق الدائري.

وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة مسئولي النظافة بمنطقتي الصفطاوي وبشتيل بخصم 5 ايام لتدني مستوي النظافة أعلي الطريق الدائري.

وأكد علي ضرورة تفعيل غرامات إلقاء المخلفات بالشارع بالشكل الحازم وحصر أماكن تجمعات مخلفات الرتش لوضع خطة لرفعها خلال الفترة القادمة.

وشدد علي الشركات بعدم التراخي في أعمال الجمع من الوحدات السكنية وأنذارهم بانه في حالة عدم الألتزام سيتم فسخ التعاقد معهم وتكليف شركات جادة بدلا منها.

كما حرص راشد علي تفقد جراج هيئة النظافة بصفط اللبن للوقوف علي الحالة العامة للمعدات والتأكد من انه تم الدفع بمعدات النظافة اليومية بقطاعات النظافة ببولاق الدكرور.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع ترعة عبد العال 1 الجاري رصفه وتطويره بطول 3 كم، وطالب بضرورة الإنتهاء من إستكمال أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة في أسرع وقت ممكن، كما تفقد سوق زنين الحصاري والأطمئان علي البائعين والتنبيه عليهم بالألتزام بالمسطحات المرخصة لهم.