سيـــاســة

محافظ الجيزة يبحث مع السفير الأردني بالقاهرة تعزيز سبل الشراكة

راشد يستعرض عدداً من المشروعات القومية التي تنفذ على ارض الجيزة
محمود محسن 8:34 م, الأثنين, 18 أبريل 22 8:34 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار دعم العلاقات الودية وتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان وتعزيز سبل الشراكة.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتي تبدو واضحة في توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

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وخلال اللقاء استعرض راشد عدداً من المشروعات القومية التي تنفذ على ارض الجيزة في ظل الطفرة الانشائية والحضارية الكبيرة التي تشهدها للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جهته أشاد السفير أمجد العضايلة بالإنجازات الجارية، مشيرًا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجاز جديد، مضيفا أن ما تشهده مصر في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يثير فخر وإعجاب كل عربي.

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بقلم محمود محسن

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