محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات

الشارع كان يعانى من كثرة الباعه الجائلين، بحسب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الأمن حملة مكبرة لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقى من الباعه الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يوميه من سكان المنطقه من الإزعاج وعرقلة سير المارة.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن الجيزة حملة مكبرة صباح اليوم.

وقال المحافظ أن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى هام.

ولفت راشد إلى إنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.

وأضاف راشد أن الحملة إستهدفت شارع سلمان جوهر إبتداءاً من شارع نوال حتى شارع التحرير، حيث تم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والسيارات المتهالكة.

كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشدداً على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاوله لإعادة الإشغالات مرة أخررى والتصدى لها بكل قوة.

كما حرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشاد و بالحملة وإعادة الإنضباط إلى الشارع وإستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.