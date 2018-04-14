محافظ الجيزة وحزب المؤتمر ينعيان شهداء الحادث الإرهابي بسيناء

سلوي عثمان – بدور إبراهيم
نعى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا فجر اليوم خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 .
وأكد المحافظ أن القوات المسلحة تقدم أبنائها الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءاً لمصرنا الغالية فى سبيل القضاء على الارهاب وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن
ولفت إلى أن العملية الشاملة التى تنفذها القوات المسلحة وقوات الشرطة فى سيناء حققت إنجاز كبير فى تدمير مخابئ ومخازن الأسلحة للعناصر الارهابية التى تستخدمها فى قتل الأبرياء من أبناء الوطن .
وأضاف المحافظ أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية صفحات خالدة وتاريخاً مشرفاً للوطن والتضحية من أجله داعياً الله أن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وقدم المحافظ خالص تعازيه للقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة وأسر الشهداء متمنياً سرعة الشفاء للمصابين .
وقال حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم إن لجوء الارهابيين الخونة من خوارج هذا العصر إلى هذا الأسلوب الاجرامى الخسيس يؤكد أن الإرهاب فى سيناء بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة ويؤكد أن الأبطال بواسل العملية الشاملة سيناء 2018 من رجال الجيش والشرطة حققوا نجاحات كبيرة وضربات موجهة ضد الارهابين فى ارض الفيروز.
ونعى حزب المؤتمر فى بيانه شهداءنا الأبطال الذين واجهوا بشجاعة وبسالة حتى اغتالتهم يد الغدر الإرهابية من خلال تفجير بعض الإرهابيين لأنفسهم بالأحزمة الناسفة متوجها لأسر الشهداء ولقواتنا المسلحة الباسلة بخالص العزاء.
وتوجه بالدعاء الى المولى عز وجل لشهدائنا الأبرار واسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
وأكد حزب المؤتمر ثقته الكاملة فى قدرة أبطال الجيش المصرى العظيم والشرطة الوطنية على تطهير مصر كلها من الارهاب والارهابيين