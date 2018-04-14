محافظ الجيزة وحزب المؤتمر ينعيان شهداء الحادث الإرهابي بسيناء

في السياق، أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ببسالة وبطولات رجال القوات المسلحة الباسلة وفدائية أبطالها الذين تصدوا بكل بسالة وقوة وشجاعة لخوارج هذا العصر من العناصر التكفيرية الإرهابية الضالة في محاولة هجومها خلسة على أحد معسكرات الجيش بوسط سيناء

وقال حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم إن لجوء الارهابيين الخونة من خوارج هذا العصر إلى هذا الأسلوب الاجرامى الخسيس يؤكد أن الإرهاب فى سيناء بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة ويؤكد أن الأبطال بواسل العملية الشاملة سيناء 2018 من رجال الجيش والشرطة حققوا نجاحات كبيرة وضربات موجهة ضد الارهابين فى ارض الفيروز.

ونعى حزب المؤتمر فى بيانه شهداءنا الأبطال الذين واجهوا بشجاعة وبسالة حتى اغتالتهم يد الغدر الإرهابية من خلال تفجير بعض الإرهابيين لأنفسهم بالأحزمة الناسفة متوجها لأسر الشهداء ولقواتنا المسلحة الباسلة بخالص العزاء.

وتوجه بالدعاء الى المولى عز وجل لشهدائنا الأبرار واسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

وأكد حزب المؤتمر ثقته الكاملة فى قدرة أبطال الجيش المصرى العظيم والشرطة الوطنية على تطهير مصر كلها من الارهاب والارهابيين

