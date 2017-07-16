محافظ الجيزة: نفذنا إزالة فى الوراق من شهر والبعض يروج لبيع الجزيرة لمستثمرين

أحمد الدسوقى:قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ حالات إزالة فى الوراق منذ شهر تقريباً ولم يحدث صدام مع الأهالى، مشيرا إلى أن بعض المغرضين اقنعوا السكان بأن الجزيرة ستباع ولذلك حدث صدام مع القوات.وأكد الدالى لبرنامج "هنا العاصمة"، على ضرورة فتح حوار مع اهالى الجزيرة لحل الازمة

أحمد الدسوقى:

قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ حالات إزالة فى الوراق منذ شهر تقريباً ولم يحدث صدام مع الأهالى، مشيرا إلى أن بعض المغرضين اقنعوا السكان بأن الجزيرة ستباع ولذلك حدث صدام مع القوات.





وأكد الدالى لبرنامج “هنا العاصمة”، على ضرورة فتح حوار مع اهالى الجزيرة لحل الازمة ، لافتا الى ان الاهالى لديهم علم بموقف الحكومة تجاه هذه الأراضى.

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة للقوات بعدم التعامل مع أي أسرة تسكن أي عقارات، مضيفا :”حملتنا كانت على الأراضي والعقارات غيرالمسكونة فقط”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة.