أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة، ونحن فى استقبال شهر رمضان المعظم، وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والتى وجه خلاله راشد رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى، لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لتوسيع دائرة النفع، مؤكدا أنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقا من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأشار إلى أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطه ومديريتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل، حيث يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30% بالإضافة إلى إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بتكثيف الحملات على المخابز (البلدى والسياحى) للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سعر وزن الرغيف البلدى والسياحى وعدم السماح بوجود أى مخالفات فى ذلك الشأن.

وخلال اللقاء اطلع محافظ الجيزة على مجهودات مباحث التموين والتى جاء فيها إقامة قوافل يومية لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى إقامة 4 شوادر ثابتة لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، علاوة على شن حملات يومية لضبط المتلاعبين ومحتكرى السلع، حيث تم ضبط 45 قضية حكر سلعى خلال شهر مارس و459 قضية تموينة للبيع بأزيد من السعر الرسمى، مع استمرار الحملات اليومية على كافة المنشآت التجارية لضبط أعمال الغش والتدليس والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.