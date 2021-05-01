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محافظ الجيزة: نأسف لإجراء غلق الحدائق والمتنزهات خلال اليومين القادمين ولكنه حماية للمواطنين (فيديو)‎

قال إنه مع بداية شهر رمضان استشعرنا وجود زيادة في أعداد الإصابات بالجيزة
محمد مجدي 1:42 ص, الأحد, 2 مايو 21 1:42 ص, الأحد, 2 مايو 21

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، إنه يأسف لإجراء غلق الحدائق والمتنزهات خلال اليومين القادمين ولكنه حماية للمواطنين

وأوضح أن هناك توجيها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ قرار بغلق الحدائق العامة مثل حديقة الحيوان والاورمان والمتنزهات داخل محافظة الجيزة بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.

وقال: “اتخذنا إجراء ونأسف عليه لكن مضطرين حماية المواطنين”.

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وأضاف راشد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أنه مع بداية شهر رمضان ، استشعرنا وجود زيادة في أعداد الإصابات بالجيزة ، وبالتالي هناك تنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ويتم تنفيذ حملات على المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات “.

وأضاف راشد، أن هناك حملات صباحية ومسائية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة المخالفين من خلال عرض المسؤول عن أي  مقهى لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية  على النيابة واتخاذ إجراء بغلق المقهي والهدف من تلك الإجراءات حماية المواطن.

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وأوضح راشد ، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، لذلك يتم شن حملات مكثفة من جميع أجهزة محافظة الجيزة على المحال والمقاهي لضبط المخالفين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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