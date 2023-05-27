محافظ الجيزة: معرض الزهور يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لضمان نجاح معرض الزهور 2023 كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة،مؤكداً أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين، نظراً لجودة المنتجات المعروضة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض زهور الربيع 2023 في مقر المتحف الزراعي في الدقي بحضور وزير الزراعة ووزارة التضامن.

من ناحيته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة خلال فاعليات الأفتتاح أن معرض زهور الربيع الذي تم إفتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ولمدة شهر.

وأضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

من جانبهم، أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد، مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.