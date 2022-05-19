محافظ الجيزة: مشروعات الطرق الجاري تنفيذها نقلة نوعية لم نشهدها من قبل

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه يتم تنفيذ محاور جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية بالمحافظة، مما يعد نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على مواطني المحافظة في تنقلاتهم اليومية وبعد سنوات من المعاناة، وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تحظى بمتابعة ورعاية دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاءت تصريحات المحافظ خلال الجولة التفقدية التي أجراها لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة لمحور المنصورية بنطاق حي الهرم ومركز كرداسة، ومسار أعمال توسعات محور 26 يوليو والطريق الأبيض، ومراحل العمل الجارية بمحور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المسئولين يومياً لمواجهة العقبات التي تعوق تنفيذ المشروعات مثل أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع التوسعات بطريق المنصورية بالقطاع الواقع أسفل الطريق الدائري بنطاق حي الهرم .

وتابع محافظ الجيزة أعمال تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، مشيدا بالطفرة الحضارية التي تحققت بالقطاعات التي تم انتهاء الأعمال فيها، وذلك في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مشددا على مدير مديرية الري بالمحافظة بضرورة تسريع نسب تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير بما يحقق النفع العام للمواطنين.

أحمد راشد يتابع توسعات محور 26 يوليو

وعاين راشد مسار توسعات محور 26 يوليو بنطاق مركز ومدينة كرداسة والطريق الأبيض في النقطه الأولى من الأعمال، وذلك بمنطقة امتداد البرنسيسة، والذي من المقرر ربطها مع طريق المنصورية لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعه بذلك القطاع، موجها رئيس مركز كرداسة بإنجاز إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الآعمال التي تم تحديدها مسبقا وتعويض قاطنيها .

وتفقد مواقع الأعمال الإنشائية لـ3 كباري سيارات مارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوي لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور.

وكلف رئيس مركز كرداسة بسرعة رفع المخلفات والرتش ونواتج أعمال الإزالة والتوسعات الجارية بمسار الطريق وبالتنسيق مع مديرية الري لرفع مخلفات التطهير للترع والمصارف الجارية بذلك القطاع لسرعة استكمال الأعمال الإنشائية بالطريق الأبيض.

وفي سياق متصل، عاين محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لمحور الفريق كمال عامر وخطة رفع كفاءة وتمهيد وتطوير المساحات والساحات أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء وبالطريق الموازي لشارع السودان بجوار السكة الحديد لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث كلف بسرعة الانتهاء من الأرضيات الخرسانية وأرصفة المشاة والأسوار بشكل موحد ووفقا للمعايير التي تم تنفيذها بالعديد من القطاعات الأخرى بمسار المحور لتظهر بالشكل الحضاري.

واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين، واطلع على مقترحات في بعض الأمور الجارية بالمحافظة، ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها.

رافق راشد خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزه ومحمد عبد السلام مدير مديرية الري وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسه وحسن موافي رئيس حي الهرم وياسر سامي رئيس حي العجوزه ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان.