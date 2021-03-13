محافظ الجيزة: مالك العقار المنهار هو المسؤول عن تعويض السكان ولدينا آليات لاسترداد حقوقهم (فيديو)

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مالك العقار المنهار في محافظة الجيزة ، هو المسؤول تماماً عن التعويضات اللازمة لسكان العقار المنهار، حيث إنه قام ببناء العقار وبه مخالفات جسيمة منها إنشاء مخزن ومصنع أسفل العقار.

وقال محافظ الجيزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إنه تم تمكين أصحاب الشقق السكنية داخل العقار بإخراج جميع متعلقاتهم من شققهم وذلك بالتعاون مع اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها.

وأوضح راشد ، أنه كان يتم إخراج متعلقات كل أسرتين في اليوم الواحد، حيث تم خروج متعلقات ما يقرب من 20 شقة ، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة لديها الآليات القانونية لاسترداد أصحاب الشقق السكنية حقوقهم من مالك العقار المنهار.

يشار إلى أنه تم اشتعال النيران في عقار الطريق الدائري نتيجة حدوث ماس كهربائي في مخزن ومصنع للأحذية بأسفل العقار مما أدي الي اشتعاله بالكامل ولم تسفر عمليات الإطفاء عن نتيجة ثم تم اللجوء إلى إزالة العقار بطريقة النسف الحذر باستخدام الديناميت وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة حسب تأكيدات محافظ الجيزة.