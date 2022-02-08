محافظ الجيزة للمواطنين: «متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة في المواصلات»

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حديثه للمواطنين قائلا: ”متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة في المواصلات“.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي أجراها المحافظ لمجمع مواقف السرفيس بالمريوطية، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وحرص راشد على الاستماع للمواطنين والتعرف منهم على أسعار خطوط السير للسيارات ومدى التزام السائقين بالتعريفه المحددة دون أي زيادة، مؤكداً لهم على عدم دفع أي مبالغ مادية سوي المحددة، والإبلاغ الفوري في حال مخالفه السائق لذلك. كما استمع إلى السائقين، مؤكدا عليهم بضرورة الالتزام بما هو محدد.

ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين، لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، وانتظام سير العمل بها.

وطالب راشد بتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة نظراً لإستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وخلال الجولة تفقد المحافظ غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة بها، للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أي حالات إلقاء القمامة.