تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة لمديرية التموين والقوات المسلحة والكائنة بمنطقة الطوابق بحي الهرم، وذلك في اطار المتابعات الميدانية لحالة الاسواق والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.

واطمئن المحافظ علي توافر السلع والمنتجات بالمنافذ وجودة المعروضات، مشيرا إلى انه تم توفير 338 منفذ ثابت و224 منفذ متحرك لتغطية كافة قطاعات المحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطه ومديريتى التموين والزراعة، وذلك استمرارا لمجهودات المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأكد راشد أن المنافذ تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت محافظ الجيزة إلى ان المنافذ تعمل على مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار لتوفير كافه احتياجات المواطنين.

وحرص راشد على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والاسعار المطروحة، مؤكدا ان المحافظة تحرص على التوسع في اقامه المنافذ وتوفير كافه احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية، لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ، لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار اقل من السعر السوقي.

رافق المحافظ خلال تفقد المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وحسن موافي رئيس حي الهرم وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة واسعد منادي مدير مديرية الزراعة واشرف تامر رئيس حي الطالبية.