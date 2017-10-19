محافظ الجيزة: لا خطوط حمراء فى مؤتمر معا لمصر

بدور إبراهيم : أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المؤتمر الثانى "معاً لمصر"، لطلاب المرحلة الثانوية، الذى سيقام يومى السبت والأحد، لن يكون به خطوط حمراء على حرية الرأى للطلاب، ومن حقهم مناقشة أى موضوعات تشغل بالهم دون…



بدور إبراهيم :



أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المؤتمر الثانى “معاً لمصر”، لطلاب المرحلة الثانوية، الذى سيقام يومى السبت والأحد،

لن يكون به خطوط حمراء على حرية الرأى للطلاب، ومن حقهم مناقشة أى موضوعات تشغل بالهم دون أية قيود.

لافتاً أن المحافظة تبنت هذا المؤتمر لأهميته لهذه المرحلة العمرية، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة من الطلاب لكتابة التوصيات التى يصل إليها المؤتمر لعرضها على الجهات المعنية لدراسة تنفيذها.

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء التنسيقى الذى تم عقدة بديوان عام المحافظة للوقوف على التجهيزات النهائية للمؤتمر، الذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية، بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر، بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والدكتور شريف الجبلى رئيس المؤتمر، والإعلامية منى الحسينى.

