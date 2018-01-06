محافظ الجيزة: فتح حديقة البانوراما مجانًا.. غدًا

بدور إبراهيم قرر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فتح حديقة البانوراما بأول طريق الفيوم مجانًا غدًا أمام المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. فى غضون ذلك، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات متعدده لرفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد للإخوة ال

بدور إبراهيم



قرر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فتح حديقة البانوراما بأول طريق الفيوم مجانًا غدًا أمام المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فى غضون ذلك، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات متعدده لرفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه كلف الأجهزة المعنية لرفع المخلفات وتقليم وتهذيب الأشجار وزراعة أحواض للزهور ودهان البردورات.

وأضاف أنه تم رفع كفاءه النظافة بمحيط الكنائس بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، احتفالاً بأعياد الميلاد المجيد للإخوه الأقباط.