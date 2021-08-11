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محافظ الجيزة: غلق وتشميع 11 محلا ومقهى وورشة بشمال الجيزة وبولاق الدكرور

حملات لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بالعمرانية والطالبية وجنوب والدقي
محمود محسن 8:29 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 8:29 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة شنت حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بنطاق الأحياء، لافتا إلى أن ذلك أسفر عن غلق وتشميع 11 محل ومقهي وورشه بشمال الجيزة وبولاق الدكرور.

وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود اي إشغالات علي الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية.

ونفذ حى شمال الجيزة عدد من الحملات شملت قطاع المنيرة الشرقية وشارع طلعت حرب، حيث أسفرت عن غلق وتشميع 9 محلات تمارس انشطة بدون ترخيص شملت عدد 2 مقهى ومخبز أفرنجى ومحل ملابس وورشة ميكانيكا وعدد 3 مطاعم ومخزن.

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وفي حي العمرانية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدي واستوديو الأهرام، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

كما قام حى بولاق الدكرور بغلق وتشميع عدد 2 مقهي بشارع المصرف لتقديم الشيشة للمواطنين مع مصادرة حالات الإشغال التابعه لهم بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق.

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وقام حي الطالبية بتنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي وتمشيط شارع العريش، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وشن حي الدقي حمله علي المقاهي والمحال بشوارع سليمان جوهر والدقي والتحرير ومنطقه كوبري الخشب، حيث أسفرت عن رفع إشغالات مخبز وحلواني، وتحرير محضر بمسطح الإشغال، كما تم رفع إشغالات المحلات والكافيهات المخالفه بمتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

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وقام حي جنوب الجيزة بشن حملات بشارع المحطه و شارع أحمد ماهر وميدان الجيزة ومتفرعاتة، حيث أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

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بقلم محمود محسن

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