نقل وملاحة

محافظ الجيزة: غلق كلي لكوبري ترسا بالهرم لمدة شهر

تم عمل التحويلات المرورية اللازمة
محمود محسن 4:59 م, الأثنين, 15 فبراير 21 4:59 م, الأثنين, 15 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم إغلاق كلى لكوبرى ترسا الحالى بالهرم، بالاتجاهين لمدة شهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15-3-2021، وذلك للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث آخر جديد للسيارات على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

اقرأ أيضا  رأس الماشية والقمح والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

واكد محافظ الجيزة انه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.

وأضاف: حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع محمد سالم، ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

اقرأ أيضا  وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين الجديدة

وأوضح: حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام، ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة اخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول، ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

اقرأ أيضا  موانئ بورسعيد تشهد تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال.

ولفت راشد إلى أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

«مصر للطيران» تسير 99 رحلة لنقل 7954 راكبًا على مدار يومين

دعاء محمود 3:34 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«النقل» تفاوض المستثمرين على استغلال 48 ألف متر بالأمر المباشر

مدحت إسماعيل 8:47 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

مواعيد القطارات الروسية المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 15-2-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

رغم تفعيلها نوفمبر الماضي .. ميناء الإسكندرية تتحفظ على عمل منظومة «MTS» بالميناء (مستند)

السيد فؤاد 11:29 م, الأحد, 14 فبراير 21

ميناء دمياط يستقبل 18839 طن ذرة ويُصدر 21220 طن فوسفات

محمود محسن 7:03 م, الأحد, 14 فبراير 21

رأس الماشية والقمح والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

محمود محسن 6:35 م, الأحد, 14 فبراير 21