محافظ الجيزة: غلق كلي لكوبري ترسا بالهرم لمدة شهر

تم عمل التحويلات المرورية اللازمة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم إغلاق كلى لكوبرى ترسا الحالى بالهرم، بالاتجاهين لمدة شهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15-3-2021، وذلك للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث آخر جديد للسيارات على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

واكد محافظ الجيزة انه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة.

وأضاف: حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع محمد سالم، ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

وأوضح: حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام، ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة اخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول، ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال.

ولفت راشد إلى أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.