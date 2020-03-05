محافظ الجيزة : غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات فى الشارع و«الدائرى»

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنها قررت توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع أو بالطريق الدائري بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك على النحو الذي يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد، فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.

كما وجه “راشد” بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم مع تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول مع تكليف نائب رئيس الحي أو المركز المختص بمتابعة حالة النظافة بنطاقه وخاصة بمحيط الطريق الدائري.

وأكد “راشد” إجراء جولات ميدانية يوميا للوقوف على حالة النظافة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهرياً لرفع كفاءة مستوى النظافة ولكن الحلقة الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هى تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية بعدم القاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها.