محافظ الجيزة عن برج فيصل المحترق: استخدمنا النسف الحذر لعدم انهيار العقارات المجاورة والدائرى (فيديو)

وذلك بعد توصية من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها والتى أوصت باللجوء إلى القوات المسلحة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن عقار الدائرى والذى اشتعلت فيه النيران منذ 42 يوما ، تمت إزالته بطريقة النسف الحذر وذلك بعد توصية من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها والتى أوصت باللجوء إلى القوات المسلحة لاستخدام النسف الحذر حفاظا على العقارات المجاورة والطريق الدائري.

وقال محافظ الجيزة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية على فضائية إم بى سى مصر، أنه منذ وقت وقوع الحادث باشتعال النيران فى مخزن ومصنع أسفل العقار تم العمل بشكل متواصل حتى يتم الوصول إلى طريقة لإخماد الحريق.

وأضاف راشد، أن اللجنة الفنية أوصت بعدم الاستخدام المفرط فى المياه حتى لا يتسبب فى انهيار العقار على الطريق الدائرى و العقارات المجاورة للعقار، مشيرا إلى المجهود الجبار الذى بذلته الحماية المدنية لإخماد الحريق ولكن قرار اللجنة هو إزالة العقار بشكل مناسب دون حدوث أى خسائر أخرى.

وأوضح راشد أن اللجنة الفنية وهى تضم خبراء من كلية الهندسة و مركز البحوث و الإسكان أوصت بإزالة العقار بطريقة غير تقليدية وهى النسف الحذر، لعدم لانهيار الطريق الدائرى وهو عبارة عن نفق.