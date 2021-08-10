محافظ الجيزة : ضبط 3 مصانع غير مرخصة مقامة أسفل عقارات سكنية

لا يتوافر بها اشتراطات الحماية المدنية وتمثل خطورة على السلامة العامة ببولاق الدكرور

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تمكنت من ضبط 3 مصانع تُزاول أنشطة دون الحصول على التراخيص وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، بما يمثل خطورة على السلامة العامة، وذلك خلال حملات على شوارع المصرف وصفط اللبن والفيومي والخلفاء الراشدين وحوض الذوات ببولاق الدكرور.

تأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن شنّ حملات على المصانع التي تمارس أنشطة مخالِفة ومُقامة أسفل عقارات سكنية،

حيث شملت المصانع المخالِفة التي تم ضبطها (مصنع لتصنيع الملابس، ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات، وآخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية)،

حيث تم استصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشآت واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حرصًا على السلامة العامة.

كما تمّت مصادرة (موازين، وماكينات كبس، وعدد 4 ماكينات خياطة، وعدد 2 قاعدة ماكينة، وعدد 2 ماكينة عراوي، وأكياس أقمشة تفصيل الملابس، وإستاندات، وأسطوانات بوتاجاز، وكوريك سحب شعلة، وعدد 5 كراتين حمّام كريم مجهولة المصدر، وعدد 6 كراتين شامبو مجهول المصدر، وعدد 3 كراتين زجاج، وماكينة طباعة ليزر كاملة، وكرتونة مبيدات حشرية ومواد سريعة الاشتعال، وعدد 2 سخان هواء، وصاروخ).

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حال أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية،

وذلك من خلال أرقام تلقّي الشكاوى التالية (الخط الساخن 114)، أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس آب على أرقام (01016050453– 01152860444)، ومن خلال الخطوط الأرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).