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محافظ الجيزة: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الهرم

التحفظ علي المضبوطات
محمود محسن 8:55 م, الأحد, 23 يناير 22 8:55 م, الأحد, 23 يناير 22

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة شنت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري عدد من الحملات، موضحا أن ذلك أسفر عن ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم.

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واكد راشد على مواصلة الحملات الرقابية فى إطار التنسيق الكامل بين مدير مديرية الطب البيطرى والأحياء والمراكز ومباحث التموين، لضمان استمرار وفاعلية الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات الرقابية قد تمكنت من ضبط 3 طن لحوم ودواجن وكبدة ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بثلاجة ومفرمة وسيارة نص نقل باحياء الهرم والطالبية ومدينة أبو النمرس.

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ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ علي المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمه حيال المخالفين.

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بقلم محمود محسن

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