محافظ الجيزة: ضبط 26 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تمكنت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 26 طن أحشاء ودهون حيوانية ومقطعات لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك على مدار شهر أكتوبر داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأضاف راشد أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث شملت 4.5 طن داخل ثلاجة حفظ ومفرمة لحوم بالعجوزة والوراق، و4 أطنان أحشاء ودهون حيوانية فاسدة غير صالحة للأستهلاك الآدمي بحي جنوب الجيزة ومنها 250 كجم لحوم ضاني وبتلو وبقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و2 طن دهون حيوانية وجلود دواجن ولحوم مفروم فاسدة لدي ثلاجة لحوم بأحياء العمرانية والهرم، وضبط 14 طن دواجن فاسدة ومصنعاتها بثلاجة ومجزر بأبو النمرس و 1.5 طن دهون حيوانية ببولاق الدكرور.